Продолжается бизнес-бойкот России. Отели испанской сети RIU отказываются селить российских туристов. Уже известно про такие отказы в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Отели сети RIU перестают работать с российским рынком. С 13 апреля и до дальнейшего уведомления новые бронирования приниматься не будут", - говорится в сообщении.

При этом в RIU Hotels & Resorts обещают позволить провести отпуск гостям, которые уже купили ваучеры RUI. Однако новые бронирования от россиян пока подтверждаться не будут.

Международная сеть уже даже закрыла доступ к своему сайту из России.

Туроператоры говорят, что есть альтернативы отказавшимся от российского рынка отелям, "но все же известие очень печальное".

"Ведь, отели RIU пользовались популярностью у россиян. Они занимали лидирующие позиции в предпочтениях российских туристов в Мексике, Доминикане, пользовались спросом отели сети и на Мальдивах, Шри-Ланке", - расстроены российские туроператоры.

В Ассоциации обеспокоены, что за решением RIU могут последовать и другие европейские сети отелей.

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