В Турции рассчитывают, что в этом году туристов из Украины заменят отдыхающие из других стран Европы.

Об этом пишет DW со ссылкой на информацию местных туроператоров.

В частности, ожидается, что по сравнению с прошлым годом на 60% вырастет количество туристов из Польши, на 50% - из Великобритании, на 40% - из Германии.

Также в Турции предполагают, что в этом году у них отдохнут около 1,7 миллионов россиян – треть от прошлогоднего количества отдыхающих.

Ожидают и около 100 тысяч гостей из Украины. В основном, женщин с детьми.

Ранее Зеленский потребовал от Турции и Греции прекратить принимать российских туристов.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.