"МВД" Приднестровья заявило, что утром в пятницу, 13 мая, неизвестный мужчина совершил поджог, в результате чего загорелась трава. После этого емкости с зажигательной смесью кинули возле здания военкомата.

По данным "МВД", в 04:15 возле нефтебазы одного из предприятий из автомобиля на иностранных номерах вышел мужчина, кинул зажигательную смесь и скрылся. Загорелась трава, огонь быстро потушили.

Через 30 минут в военкомат прилетело две бутылки с зажигательной смесью. Огонь тоже потушили.

Ранее сообщалось, что 6 мая в Приднестровье возле села Воронково произошли четыре взрыва. Территория бывшего аэропорта подверглась обстрелу с дрона, с которого были сброшены взрывные устройства. В результате пострадавших нет.

Вместе с тем, украинские пограничники усилят охрану рубежей с Беларусью и Приднестровьем, опасаясь провокаций.

Кроме того, мы писали, как жители Молдовы и Приднестровья относятся к слухам о войне.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.