В пятницу вечером, 6 мая, в Приднестровье возле села Воронково произошли четыре взрыва.

Об том сообщает "МВД" непризнанной "республики".

По его данным, территория бывшего аэропорта подверглась обстрелу с дрона, с которого были сброшены взрывные устройства. В результате пострадавших нет.

Село Воронково находится на границе Приднестровья с Украиной.

"МВД" заявляет, что похожий инцидент произошел 5 мая: тогда, по данным ведомства, с дрона сбросили два взрывных устройства, никто не пострадал.

Ранее лидер непризнанной "ПМР" Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье придерживается нейтралитета в ситуации в Украине и не опасно для своих соседей: ни для Украины, ни для Молдавии. По его словам, Приднестровье не собирается нападать на Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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