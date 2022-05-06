"Глава" Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что будет добиваться признания "республики" мировым сообществом не через военные действия, а путем переговоров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сколько раз я задавал вопрос: что предпочтительнее для людей - признание через войну и кровопролитие или жизнь в мирном, успешно развивающемся, но не признанном мировым сообществом государстве? Ответ очевиден: Приднестровье должно быть и будет признано, но мирным путем, за столом переговоров, в диалоге. Процесс должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру - без военных действий и потерь", - заявил Красносельский.

Напомним, ситуация вокруг Приднестровья и Молдовы продолжает быть напряжённой. Некоторые посольства европейских стран призывают воздержаться от поездок в Приднестровье и как можно скорее покинуть его территорию. Другие - призывают покинуть территорию самой Молдовы и ожидают обострения в скором будущем. В целом, люди надеются, что война в их стране не начнётся.

Ранее мы подробно рассказывали, как жители Молдовы и Приднестровья относятся к слухам о войне.

Вместе с тем, писали, что, по словам Санду, Молдова не планирует блокады Приднестровья и склоняется к мирным решениям конфликтов.

Кроме того, сообщалось, что власти Молдовы не видят риска вовлечения Приднестровья в войну в Украине.

Тем временем, в НАТО продолжают ожидать провокаций в Приднестровье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.