Приднестровье придерживается нейтралитета в ситуации в Украине и не опасно для своих соседей: ни для Украины, ни для Молдавии.

Об этом заявил лидер непризнанной "ПМР" Вадим Красносельский.

По его словам, Приднестровье не собирается нападать на Украину.

"Это невозможно", - заявил Вадим Красносельский.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.