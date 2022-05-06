В "ПМР" заявили, что Приднестровье придерживается нейтралитета в войне в Украине
Приднестровье придерживается нейтралитета в ситуации в Украине и не опасно для своих соседей: ни для Украины, ни для Молдавии.
Об этом заявил лидер непризнанной "ПМР" Вадим Красносельский.
По его словам, Приднестровье не собирается нападать на Украину.
"Это невозможно", - заявил Вадим Красносельский.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.