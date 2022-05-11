Украинские пограничники восстановили контроль над 1200 км государственной границы с Беларусью и Россией. Но ситуация на границе с РБ и Приднестровьем остается провокационной.

Об этом сообщил директор департамента охраны государственной границы Госпогранслужбы Леонид Баран.

"Госпогранслужба в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей вышла на участки ответственности. Возобновлен контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с РФ. Однако опасность остается, поэтому классических мер охраны границы недостаточно. Сейчас продолжаются мероприятия по подробной проверке местности и обустраиваются дополнительные посты", - сообщил Баран.

Он отметил, что ситуация на границе с Белоруссией и Приднестровьем остается "провокационной".

"Ситуация на границе с Белоруссией остается контролируемой. Госпогранслужба учитывает возможную угрозу со стороны этого государства и принимает все необходимые меры. Сложная и провокационная ситуация сохраняется на Приднестровском сегменте границы с Молдовой. Пограничники, учитывая возможные риски, также принимают все необходимые меры. Пока все пункты пропуска на этом сегменте закрыты", - сказал пограничник.

При этом в последние дни растет количество обстрелов Украины с территории России позиций пограничников.

Отметим, что также ВСУ приблизились к границе с РФ на расстояние около 10 км в Харьковской области.

Также в МВД заявляли, что считают маловероятным проведение Беларусью наземной операции против Украины.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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