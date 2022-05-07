За последние четыре дня поток на выезд из Украины через западную границу превысил поток на въезд примерно на 24 тысяч человек.

Об этом сообщила Госпогранслужба в субботу, 7 мая.

В пятницу, 6 мая, из Украины выехало более 38 тысяч по сравнению с 36 тысячами накануне. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные поехали в другие страны ЕС и Молдовы.

При этом количество въехавших в Украину осталось на уровне 32 тысячи, из них больше 28 тысяч - украинцы.

Также за прошедшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами немного сократилось – до 280 с 290 днем ​​ранее.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные пограничной службы Польши, 6 мая из страны в Украину въехало 19 тысяч – столько же, сколько и днем ​​ранее. В обратном направлении поток составлял 24,5 тысячи по сравнению с 24,6 тысячи днем ​​ранее.

По данным УВКБ ООН на 13:00 4 мая, всего из Украины с начала войны уехало (без учета потока на въезд) 5,801 млн человек, из них в Польшу – 3,168 млн, Румынию и Молдову – 919,07 тыс., Россию – 739,42 тыс., Венгрию – 557 тыс., Словакию – 391,59 тыс., Беларусь – 26,15 тыс.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия внесла предложение упростить легальную миграцию в Евросоюз, в том числе для украинских беженцев.

Напомним, война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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