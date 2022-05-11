Несмотря на переброску войск Беларуси к границе, вероятность, что президент республики Александр Лукашенко отдаст приказ о наземной операции против Украины невысока.

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

"Силы ВС республики Беларуси проводят учения, и были сообщения о том, что к границам с Украиной идут "Смерчи" и другие установки. Но у Беларуси есть один-единственный полигон, где можно проводить соответствующие учения, и он находится относительно недалеко от украинской границы. Ситуация там напряженная, но говорить, что будет приказ - пока маловероятно", - сказал он.

Наиболее ожесточенные боевые действия, по словам Денисенко, ведутся сейчас в районе Рубежного, Северодонецка, на Донецком и Изюмском направлениях.

"По Мариуполю, который держится, - власть делает все возможное, чтобы защитники города смогли выйти с "Азовстали" через гуманитарные коридоры. Но все упирается в позицию Владимира Путина", - сказал Денисенко.

Напомним, вчера в Беларуси заявили об "угрозе" со стороны ВСУ на южной границе. Из-за этого Минск разворачивает "силы специальных операций" около границ с Украиной.

Также вчера Лукашенко заявил, что РФ поможет Беларуси производить ракеты "Искандер".

Вместе с тем, ранее Лукашенко допустил атаку Польши на Беларусь и пригрозил Варшаве россиянами.