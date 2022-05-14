Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 мая, подписал закон о запрете "пророссийских партий" в стране.

Об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Документом предусматривается, что дела о запрете партий, которые носят "антиукраинский характер" и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориальной целостности Украины, будут рассматриваться как срочные в сокращенные сроки.

Также указывается, что в период военного положения дела о запрете политической партии будут подсудны как суду первой инстанции апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.

Судом апелляционной инстанции по соответствующему делу является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.

Судебное решение ВС по таким делам окончательно и кассационному обжалованию не подлежит.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что означает решение Верховной Рады о запрете "пророссийских партий".

Также мы писали, что 20 марта СНБО и президент Украины Владимир Зеленский запретили на время военного положения деятельность 11 политических партий. В список вошла в том числе одна парламентская партия - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

А уже 12 мая фракцию ОПЗЖ в Верховной Раде распустили. Вместо нее создана депутатская группа.