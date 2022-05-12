Фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной Раде распущена.

Об этом объявили на сегодняшнем заседании украинского парламента, пишет нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее часть депутатов фракции создали новую депутатскую группу - "Платформа за жизнь и мир". Ее главой стал Юрий Бойко.

Тем временем дело еще одного экс-лидера партии Виктора Медведчука скоро будет передано в суд.

Ранее "Страна" рассказывала, что означает решение Рады о запрете "пророссийских партий".

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.