Досудебное расследование дела Виктора Медведчука находится на завершающей стадии. Все материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

"Что касается Медведчука, то, по моей информации, уже завершаются все необходимые следственные действия, потому что он был задержан после того, как нарушил условия решения суда относительно меры пресечения. Он был задержан буквально месяц назад и, по моей информации, уже на финальном этапе все необходимые действия, которые должны были провести органы досудебного расследования", - рассказал нардеп.

Напомним, 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука, который, как заявляли власти, сбежал из-под домашнего ареста в начале войны.

СМИ писали, что задержанный находится в столичном СИЗО под усиленной охраной.