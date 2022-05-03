Верховная Рада приняла закон о запрете политических партий. В первом чтении этот проект под регистрационным номером №7172-1 был проголосован 1 апреля. Во втором чтении и в целом 3 мая за него отдали голоса 330 народных депутатов.

Автором этого законопроекта была Ольга Совгиря, депутат от "Слуги народа", представитель парламента в Конституционном суде.

Документ прописывает механизм запрета пророссийских партий в Украине. Деятельность таких политических партий была приостановлена на время военного положения. В частности, по решению СНБО была приостановлена деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" (часть ее депутатов создали группу "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко), "Партии Шария", партий "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партии "Социалисты", "Блока Владимира Сальдо".

Теперь запретить работу партий, подозреваемых в пророссийских взглядах, сможет по упрощенной процедуре суд.

В частности, в закон о политических партиях были внесены поправки, которыми запрещается создание и деятельность партий, если их программные цели направлены на "оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, или трактовка вооруженной агрессии РФ как внутреннего конфликта в Украине".

Также партии запретят в случае глорификации, прославления, оправдания действий лиц, которые осуществляли вооруженную агрессию против Украины.

Важный момент - запретить деятельность политической партии можно только через суд по иску Минюста (сейчас партии также можно запрещать только решением суда).

Ко второму чтению в закон были внесены некоторые уточнения.

Во-первых, судебное рассмотрение дел по запрету таких партий будет упрощенным. Уведомлять партии о судебном процессе будут путем объявления публично, неявка представителей партии на суд не препятствует рассмотрению дела, а на рассмотрение дела у суда будет месяц.

В Переходные положения вписали, что в условиях военного положения административные дела о запрете политической партии будут проходить во Львове, в Восьмом апелляционном административном суде. При этом прекращение или отмена военного положения не повлечет за собой передачу административных дел о запрете политической партии, рассмотрение которых начато в условиях военного положения и не завершено, в Киев (Киевский апелляционный админсуд).

Апелляционной инстанцией для таких дел является Верховный Суд в лице Кассационного админсуда. Кассационное обжалование не предусмотрено.

Таким образом, все дела по запрету политических партий, по которым на сегодняшний день еще не вынесено решение, в условиях войны передаются во Львовский апелляционный админсуд и начинаются слушаться по новой процедуре.

Еще один важный нюанс - перед вторым чтением проект дополнили новацией - в Регламент Верховной Рады внесли положение о том, что в случае утверждения президентом решения Совета национальной безопасности и обороны об остановке деятельности политической партии, сформировавшей в Верховной Раде депутатскую фракцию, деятельность такой депутатской фракции останавливается с момента оглашения об этом председателем Верховной Рады.

"Остановка деятельности депутатской фракции влечет за собой приостановление прав этой депутатской фракции, которые предусмотрены настоящим Регламентом и соответствующими постановлениями Верховной Рады", - говорится в документе.

Таким образом в случае запрета политической партии, имеющей фракцию в парламенте, после вступления решения в законную силу эта фракция объявляется распущенной, а ее депутаты становятся внефракционными. Но при этом такие парламентарии не лишаются своих депутатских мандатов и могут продолжить работу в Раде.

В законе также говорится, что имущество и деньги запрещенной партии, всех ее первичек и местных организаций на всех уровнях переходят в собственность государства. Правда эту трактовку рекомендовало доработать Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. Юристы отметили, что запрет на работу партии не означает экспроприацию всей собственности партии, и поэтому имущественные вопросы будут нуждаться в отдельном судебном решении.

"По большому счету депутаты расширили перечень оснований, на основании которых партия может быть запрещена. Но процедура запрета осталась та же. Не СНБО или президент запрещает деятельность партии, а только суд. И для запрета нет такой трактовки, как "пророссийская позиция", а должны быть четко указанные в законе основания. Хотя я не исключаю, что потенциально суд может принять соответствующее решение в отношении ныне действующих партий", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Также депутаты обязали Кабмин в течение месяца после вступления закона в силу внести на рассмотрение Рады новый законопроект, где будут прописаны последствия принятия судом решений о запрете партий для статуса депутатов местных советов.