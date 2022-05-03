Верховная Рада поддержала обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма. Такой статус предполагает очень серьезные санкции со стороны США.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"За" проект постановления №7341 проголосовали 344 депутата.

В целом на сегодняшнее заседание в Раде запланированы более 20 законов и постановлений.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук аргументировал необходимость принятия такого обращения.

"Доказательства против РФ - это зверства в Ирпене, Буче, Мариуполе и других городах Украины, использование РФ запрещённого оружия, в частности химического, захват в заложники мирного населения, постоянный ядерный террор, поддержка террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", отравление семьи Скрипалей, сбитие Малайзийского авиалайнера", - говорил Стефанчук.

Напомним, США изучают возможность признать РФ государством-спонсором терроризма. Признать за Россией такой статус в ходе недавнего телефонного разговора у американского лидера Джо Байдена просил украинский президент Владимир Зеленский. Это одна из самых сильных по последствиям санкций в арсенале США.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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