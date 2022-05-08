Лидер группы "Антитела", служащий сейчас в рядах ВСУ Тарас Тополя, написал пост о Харькове. Он заявил, что в городе, где он сейчас находится, "очень много тех, кто ждет того самого русского мира".

Об этом он написал в Facebook.

"Если идешь по Харькову, здороваешься, а от тебя отворачивают голову или вообще не смотрят в глаза, знай - это оно... В Черкасской Лозовой мы зашли во двор, где на дверной ручке был российский герб, а дома полно литературы на тему", - рассказал Тополя и приложил фото книги "Звенящие кедры России".

После чего призвал помнить не только о "коллективной вине русских", но и "о наших домашних".

В комментариях мнения разделились. Одни пишут, что Харьков - "на 100% проукраинский город", другие - что в нем "большой процент ватноголовых".

Но звучат и другие мнения."Не ходите по чужим домам. Взяли оружие в руки - защищайте молча без пиара. Посты такого рода оскорбляют миллионный город и область. Какого хрена в такое время раскалывать страну? Не обижайте харьковчан, нам и так не сладко. Лучше ищите правду в своем регионе!", - написала одна из пользовательниц.

Напомним, 3 мая популярный английский певец Эд Ширан и украинская группа "Антитела" презентовали общий трек. Речь о ремейке на песню "2Step" из последнего альбома британского артиста.

При этом буквально на днях в Харьковской области задержали чиновников-коллаборантов, которых подозревают в госизмене.

Отметим, что в Украине запретили "пророссийские партии". "Страна" подробно рассказывала, как будет работать закон и кого запретили.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".