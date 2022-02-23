После публикации текста указа президента Владимира Зеленского о чрезвычайном положении в Украине появилась установка власти по поводу средств массовой информации на время ЧП.

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский сообщил, что если "некоторые сепаратисты будут распространять рознь", то СМИ будут блокировать.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Если некоторые сепаратисты захотят распространять рознь, то ресурсы будут блокировать. Для СМИ, если они не будут такие вещи делать, для них не будут применены никакие меры", - заявил Вениславский.

Новость прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"То есть, власть может обвинить любое СМИ в "сепаратизме" и заблокировать без суда и следствия", - говорится в публикации.

Напомним, в указе президента в силе остались почти все диктаторские нормы, о которых сообщалось ранее. В то же время из указа президента исключены пункты об изъятии оружия и боеприпасов, которые есть в профильном законе.

Кроме того, Вениславский заявил, что режим чрезвычайного положения подразумевает запрет выезда из Украины призывников.

В свою очередь у народных депутатов возникло много вопросов относительно соблюдения прав и свобод человека в проекте по введению режима ЧП в Украине. Вскоре Рада должна проголосовать за введение режима ЧП в Украине.