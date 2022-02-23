Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что режим чрезвычайного положения подразумевает запрет выезда из Украины призывников и военнообязанных.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, часть которых указана в указе Президента. Должны быть определенные предохранители, которые должны предотвратить распространение негативных последствий. С территории Украины могут быть введены некоторые особенности выезда. За границу не смогут уехать призывники и военнообязанных. Также может быть ограничен въезд на территорию Украины для тех, кто может угрожать стране", - заявил Вениславский.

Напомним, сегодня на сайте Верховной Рады опубликовали текст указа президента Владимира Зеленского о чрезвычайном положении в Украине. Оно должно быть введено с полуночи 24 февраля на 30 суток.

В силе остались почти все диктаторские нормы, о которых сообщалось ранее. В то же время из указа президента исключены пункты об изъятии оружия и боеприпасов, которые есть в профильном законе.

Также у народных депутатов возникло много вопросов относительно соблюдения прав и свобод человека в проекте по введению режима ЧП в Украине. Сегодня Рада должна проголосовать за введение режима ЧП в Украине.