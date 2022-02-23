В СБУ прокомментировали информацию о введении режима ЧП в Украине. В спецслужбе сообщают, что гибридная война вынуждает "работать на опережение, заранее реагировать на вызовы и продумывать каждый свой шаг вперед, учитывая потенциальное развитие различных сценариев".

"Обращаем ваше внимание - введение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится, а все предусмотренные законом механизмы будут сразу применены. Ведь каждый регион Украины имеет свою специфику безопасности", - говорится в сообщении.

Там также заявляют, что "пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа по наиболее эффективной защите нашей страны и вашей безопасности".

Напомним, в Харькове вслед за Киевом пока не планируют вводить комендантский час.

Как сообщалось, Верховная Рада проголосует за введение режима ЧП в Украине сегодня вечером.

Накануне Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он заявил, что Россия в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей, а также сообщил, что подписал указ о призыве на службу резервистов.

Ранее мы писали, что военкоматы потребовали у украинских предприятий подать списки военнообязанных сотрудников до 1 апреля.

Также "Страна" сообщала, что в "ДНР" объявили мобилизацию мужчин 18-27 лет, а в "ЛНР" - добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет.

Кроме того, мы информировали о заявлении Владимира Зеленского, что в случае "мощной войны" со стороны России против Украины в стране будет введено военное положение.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".