Власти Харькова не планируют вводить в городе комендантский час. Об этом заявил мэр Игорь Терехов. Он призвал харьковчан не паниковать и сообщил, что сегодня город работает и живет в абсолютно обычном ритме.

"Огромная просьба донести до людей, что есть чрезвычайное положение, которое вводится. Никаких глобальных ограничений ни для одного человека не произошло. Это предупредительная мера, для того, чтобы у нас все было четко, спокойно, так как мы привыкли в городе Харькове", - заявил Терехов.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне обострившейся ситуации украинское правительство не планирует эвакуацию Харькова и Мариуполя.

Напомним, что Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он заявил, что Россия в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей, а также сообщил, что подписал указ о призыве на службу резервистов.

Ранее мы писали, что военкоматы потребовали у украинских предприятий подать списки военнообязанных сотрудников до 1 апреля.

Также "Страна" сообщала, что в "ДНР" объявили мобилизацию мужчин 18-27 лет, а в "ЛНР" - добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет.

Кроме того, мы информировали о заявлении Владимира Зеленского, что в случае "мощной войны" со стороны России против Украины в стране будет введено военное положение.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".