Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair полностью удалила направления из Харькова и Херсона в системе бронирования на официальном сайте.

Об этом сообщают данные на сайте Ryanair.com.

Удаление направлений может свидетельствовать об окончательной отмене рейсов из этих городов на неопределенный срок.

В начале февраля лоукостер Ryanair изъял из продажи билеты на все рейсы из Харькова и Херсона, но направления оставались доступными в системе бронирования (без возможности покупки билетов), поэтому оставалась большая вероятность, что билеты вернут в продажу. Но сейчас Харьков и Херсон отсутствуют в поиске городов на официальном сайте Ryanair - следовательно, похоже, что рейсы окончательно отменены.

Напомним, что в субботу, 19 февраля, авиакомпания Lufthansa (Германия) ввела временные ограничения на авиаперелеты в Киев и Одессу. Период действия ограничений - с 21 февраля по 28 февраля. Некоторые рейсы ещё будут действовать 19 и 20 февраля. Также сохраняется авиасообщение со Львовом.

Помимо этого, норвежская бюджетная авиакомпания Norwegian также на время приостанавливает полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью.

Тем временем украинская авиакомпания МАУ намерена увеличить количество рейсов на международных направлениях на фоне временного прекращения работы иностранных перевозчиков в Украине.