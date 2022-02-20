Украинская авиакомпания МАУ намерена увеличить количество рейсов на международных направлениях на фоне временного прекращения работы иностранных перевозчиков в Украине.

Об этом заявил президент компании Евгений Дыхне.

"Мы продолжим обслуживать все наши ключевые европейские авиамаршруты, а в связи с отменой других перевозчиков - увеличим емкости. В частности на следующей неделе мы будем продолжать выполнять полеты в Париж, Амстердам, Мюнхен, Милан, Женеву и Прагу", - сказал он.

Напомним, немецкая Lufthansa и "Австрийские авиалинии" приостановили полеты в Украину до весны. Lufthansa сообщила, что с понедельника, 21 февраля, и до 28 февраля приостанавливает полеты в Украину. Austrian Airlines ("Австрийские авиалинии") также с 20 февраля и до конца февраля приостанавливают полеты в Киев и в Одессу.

"Страна" также писала, что Швейцарская авиакомпания Swiss Airlines ("Швейцарские авиалинии") вслед за "Австрийскими авиалиниями" и немецкой Lufthansa объявили об отказе полетов в Украину до 28 февраля.

Такие решения были приняты компаниями на фоне обострения на Донбассе. Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".