В рамках летнего сезона текущего года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновляет ряд международных маршрутов и запускает несколько новых авиарейсов.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

С начала лета МАУ возобновит рейсы из Киева в Ниццу, Брюссель, Хельсинки, Копенгаген, Стокгольм, Варшаву, Вену, Нью-Йорк, Торонто, Венецию, Дюссельдорф, Цюрих и Будапешт, а также из Одессы в Вильнюс и из Львова в Тель-Авив.

"Расширение сети МАУ с хабом в Международном аэропорту «Борисполь», в частности, предполагает долгожданное возобновление программы дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк и Торонто", - сказано в сообщении.

Кроме восстановления оригинальной сети маршрутов, с лета текущего года МАУ планирует начать полеты по новым направлениям из Киева в Аликанте и Осло.

"С июня текущего года МАУ увеличит количество регулярных рейсов между Киевом и Дели. Начиная с 1 июня 2022 года, рейсы будут выполняться пять раз в неделю", - анонсировали в МАУ.

Напомним, лоукост-авиакомпания Wizz Air отменил популярные рейсы из Харькова, Львова и Одессы.

Также сообщалось, что Ryanair отменил еще семь рейсов из Украины до марта 2022.