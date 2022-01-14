Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair отменил еще ряд авиарейсов из Украины. В частности, до марта текущего года приостановлены полеты в Польшу, Австрию, Словакию и Италию из трех аэропортов нашей страны.

Об этом сообщает Lowcostavia в пятницу, 14 января.

По информации системы бронирования перевозчика, Ryanair отменил семь маршрутов из Киева, Львова и Херсона Украины до конца февраля 2022 года.

В частности, с 1 по 28 февраля полностью отменили рейсы из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ и из Херсона в Краков и Вену.

При этом отмена рейсов в основном затронула те 17 маршрутов, которые Ryanair ранее отменил до конца января текущего года. Таким образом, полеты на некоторые маршруты продолжили отмену еще на один месяц.

Ryanair отменил из Украины такие рейсы в феврале:

Киев - Быдгощ до 28 февраля,

Львов - Бари до 28 февраля,

Львов - Палермо до 28 февраля,

Львов - Турин до 28 февраля,

Львов - Братислава до 28 февраля,

Херсон - Краков до 28 февраля,

Херсон - Вена до 28 февраля.

На данный момент на сайте Ryanair нельзя купить билеты после апреля 2022 года. Они отсутствуют, однако это связано с изменениями в расписании, в ближайшее время их вернут в продажу.

Ранее мы сообщали, что Лоукостер Ryanair намерен запустить рейсы из дюжины аэропортов Украины.

Также сообщали, что Украина возобновляет приостановленные из-за протестов полеты в Казахстан.