Ирландский лоукостер Ryanair существенно сократит расписание рейсов в январе 2022 года. В частности авиакомпания временно остановит некоторые полеты из Украины. В основном, речь идет о рейсах в Польшу, Италию и Испанию.

Как сообщает лоукостер, приостановка рейсов будет действовать с 10 по 31 января 2022 года.

Ryanair отменил из Украины такие рейсы:

Киев - Быдгощ с 10 по 31 января

Киев - Мальта с 10 по 31 января

Львов - Бари с 10 по 31 января

Львов - Палермо с 10 по 31 января

Львов - Пиза с 10 по 31 января

Львов - Турин с 10 по 31 января

Львов - Манчестер с 10 по 31 января

Львов - Братислава с 10 по 31 января

Харьков - Вильнюс с 6 по 31 января

Харьков - Варшава с 6 по 31 января

Харьков - Краков от 6 до 31 января

Харьков - Познань с 6 по 31 января

Харьков - Будапешт с 6 по 31 января

Харьков - Милан с 6 по 31 января

Одесса - Катовице с 10 по 31 января

Одесса - Болонья с 10 по 31 января

Одесса - Барселона с 10 по 31 января

В компании добавили, что в расписании возможны изменения, поэтому пассажиров просят следить за новыми сообщениями.

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