Лоукостер Ryanair отменил почти два десятка рейсов из Украины. Список
Ирландский лоукостер Ryanair существенно сократит расписание рейсов в январе 2022 года. В частности авиакомпания временно остановит некоторые полеты из Украины. В основном, речь идет о рейсах в Польшу, Италию и Испанию.
Как сообщает лоукостер, приостановка рейсов будет действовать с 10 по 31 января 2022 года.
Ryanair отменил из Украины такие рейсы:
- Киев - Быдгощ с 10 по 31 января
- Киев - Мальта с 10 по 31 января
- Львов - Бари с 10 по 31 января
- Львов - Палермо с 10 по 31 января
- Львов - Пиза с 10 по 31 января
- Львов - Турин с 10 по 31 января
- Львов - Манчестер с 10 по 31 января
- Львов - Братислава с 10 по 31 января
- Харьков - Вильнюс с 6 по 31 января
- Харьков - Варшава с 6 по 31 января
- Харьков - Краков от 6 до 31 января
- Харьков - Познань с 6 по 31 января
- Харьков - Будапешт с 6 по 31 января
- Харьков - Милан с 6 по 31 января
- Одесса - Катовице с 10 по 31 января
- Одесса - Болонья с 10 по 31 января
- Одесса - Барселона с 10 по 31 января
В компании добавили, что в расписании возможны изменения, поэтому пассажиров просят следить за новыми сообщениями.
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