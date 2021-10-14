В четверг, 14 октября, самая крупная итальянская авиакомпания Alitalia, самолетами которой летал Папа Римский, прекращает свое существование из-за банкротства.

Об этом сообщает CNN.

Уже с 15 октября новым государственным перевозчиком в Италии станет Italia Trasporto Aereo. В издании банкротство авиакомпании, которая была основана в 1946 году, связывают не с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями или неэффективным управлением, а с ее ориентацией на внутренние рейсы.

Конкуренцию на внутренних рейсах начали создавать лоукостеры и высокоскоростные поезда. Несмотря на то, что деловой маршрут из Рима в Милан можно преодолеть всего за час на самолете, к этому времени нужно прибавить путь к аэропорту, время контроля, высадки, пути к городу назначения.

В то же время такой же путь на поезде, который движется со скоростью 360 километров в час, займет 2 часа 59 минут. При этом на вокзал, в отличие от аэропорта, нет нужды приезжать заранее. За последние 10 лет число пассажиров поездов выросло в 3,5 раза, сейчас железная дорога берет на себя 2/3 трафика между Римом и Миланом.

Более двух третей людей, путешествующих между двумя городами, сейчас ездят на поезде. Многие туристы отмечают, что путешествовать внутри страны на поезде проще, чем на самолете.

Напомним, летом Кабинету министров поручили урегулировать долги крупнейшего авиаперевозчика Украины МАУ перед аэропортом Борисполь и Украэрорухом.

"Страна" подробно разбиралась, грозит ли МАУ банкротство.