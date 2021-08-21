На заседании 20 августа Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству решить проблему неуплаты налогов компанией "Международные авиалинии Украины", долей в которой принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Также СНБО постановил вернуть в госсобственность предприятие "Черкассыгаз" (принадлежит Дмитрию Фирташу).

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после заседания.

Согласно поручению СНБО, в течение месяца Кабмин обязан принять меры по гарантированию бесперебойной работы авиационной отрасли, минимизировав риски, связанные с дебиторской задолженностью ГП "Обслуживание воздушного движения Украины" и ГП "Международный аэропорт "Борисполь". Эти риски возникли из-за невыполнения МАУ своих обязательств перед предприятиями.

Кабмин должен разобраться и с двумя угрозами: невыполнения Государственной авиационной службой мер обеспечения полетов в результате неуплаты МАУ налогов и внезапного прекращения внешнего и внутреннего сообщения МАУ вследствие его плохого финансового положения.

Данилов добавил, что если не принять мер, может повториться история "Аэросвита".

Что касается актива Фирташа, то секретарь СНБО сказал о возвращении в госсобственность предприятия "Черкассыазот". Однако в пресс-службе DF Group Фирташа заметили, что Данилов ошибся и решение СНБО касалось предприятия "Черкассыгаз".

"Черкассыгаз" обслуживает газораспределительные сети в Черкасской области.

Ранее "Страна" сообщала, что СНБО ввел санкции против главреда нашего издания Игоря Гужвы, видеоблогеров Ольги и Анатолия Шариев.

Также орган принял санкции против народного депутата Андрея Деркача.