Родственники погибших при крушении в Иране членов экипажа так и не получили за них ордена Героев Украины, обещанные президентом Владимиром Зеленским год назад.

8 января 2020-го года в Иране был сбит "Боинг" украинской авиакомпании МАУ - все пассажиры и члены экипажа погибли.

Накануне первой годовщины трагедии, 29 декабря 2020-го года, президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины умершим членам экипажа. Однако их родственникам ордена и документы, подтверждающие статус Героев Украины, за год так и не отдали. Также до сих пор не состоялась официальная церемония награждения.

Об этом "Стране" сообщила вдова командира экипажа МАУ Владимира Гапоненко, Екатерина.

"За год нам так и не дали никаких официальных документов, подтверждающих звание героев Украины для членов экипажа МАУ. У нас нет ни льгот, ни полномочий, ни самих медалей, ни документов, подтверждающих статус Героя Украины для погибших членов наших семей", - сообщила "Стране" Екатерина Гапоненко.

Она напомнила, что приказ о присуждении членам экипажа МАУ званий Героев Украины был издан еще в декабре 2020-го года. В первую годовщину трагедии должна была состояться официальная церемония награждения. Однако, как сообщала еще тогда "Стране" Екатерина Гапоненко, в последний момент церемонию отменили. А новой даты за год так и не назначили.

"Есть номер приказа, есть сам приказ, но наград нет. И официального награждения тоже не было. Никакими льготами мы воспользоваться, к сожалению, не можем. И детям показать награду отца не можем - ее просто нет", - добавила Екатерина Гапоненко.

Екатерина Гапоненко несколько раз обращалась в Офис президента с вопросом, почему родственники погибших членов экипажа МАУ до сих пор не получили положенные им награды.

"Я отправила пять запросов. Ответы все в духе "ожидайте, ожидайте"... Когда я задала этот вопрос на последней встрече семей погибших с представителями власти в Генпрокуратуре в декабре, мне сказали, что об этом должна побеспокоиться авиакомпания МАУ. Мол, это они должны дать запрос, чтобы провели официальное награждение. Но какое отношение к этому имеет авиакомпания, я затрудняюсь ответить", - отметила Екатерина Гапоненко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о трагедии и о том, как продвигается расследование авиакрушения.