Авиакомпания Air France отменила запланированные на вторник, 22 февраля, рейсы из Парижа в Киев и обратно из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее мы писали о том, что в субботу, 19 февраля, авиакомпания Lufthansa (Германия) ввела временные ограничения на авиаперелеты в Киев и Одессу. Период действия ограничений - с 21 февраля по 28 февраля. Некоторые рейсы ещё будут действовать 19 и 20 февраля. Также сохраняется авиасообщение со Львовом.

Помимо этого, норвежская бюджетная авиакомпания Norwegian также на время приостанавливает полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью.

Кроме того, мы информировали, что голландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину. Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов на фоне информации об угрозе вторжения России.

В связи с этим украинская авиакомпания МАУ намерена увеличить количество рейсов на международных направлениях на фоне временного прекращения работы иностранных перевозчиков в Украине.