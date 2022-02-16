Сегодня, 16 февраля, в полицию города поступило сообщение о минировании всех 187 школ Харькова.

Об этом сообщает "Status quo".

Эту информацию подтвердила директор Департамента образования городского совета Ольга Деменко. По ее словам, учащихся не эвакуировали. К 15 часам сотрудники полиции проверили школы в пяти районах Харькова.

"130 тысяч детей, 187 школ, мы не срывали уже занятия, был бы коллапс. Сейчас полиция и МЧС проверяют остальные школы", - сообщила Ольга Деменко.

Между тем, сегодня в Киеве также правоохранители проверяют сообщения о минировании ряда объектов.

Напомним, 10 февраля в Службу безопасности Украины поступила информация о минировании всех торговых центров сразу в ряде городов Украины - Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Кривом Роге.

Также сообщалось, что в Харькове задержали айти-специалиста, который отправлял анонимные электронные письма о ложных минированиях госучреждений, вокзалы, аэропорт и торговых центров. Он заявлял как минимум о 14 "минированиях".

О том, кто и зачем минирует школы в Украине, а также в РФ, ранее в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.