Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне обострившейся ситуации украинское правительство не планирует эвакуацию Харькова и Мариуполя.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

На вопрос журналиста, планируется ли эвакуация Мариуполя и Харькова, глава МИД Украины ответил, что таких планов нет, а есть план использовать до последней возможности дипломатию, однако "так или иначе Украина будет воевать за каждую пядь своей земли".

Напомним, что Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он заявил, что Россия в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей, а также сообщил, что подписал указ о призыве на службу резервистов.

Ранее мы писали, что военкоматы потребовали у украинских предприятий подать списки военнообязанных сотрудников до 1 апреля.

Также "Страна" сообщала, что в "ДНР" объявили мобилизацию мужчин 18-27 лет, а в "ЛНР" - добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет.

Кроме того, мы информировали о заявлении Владимира Зеленского, что в случае "мощной войны" со стороны России против Украины в стране будет введено военное положение.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".