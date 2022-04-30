Городского главу Бурыни Виктора Ладуху, что в Сумской области, обвиняют в коллаборационизме. Подольская окружная прокуратура Киева сообщила ему, его заместителю и депутату городского совета о подозрении. По мнению прокуратуры, чиновники сотрудничали с РФ во время временной оккупации Сумской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Трио подозреваемых во время захвата Бурынской общины войсками РФ согласились на сотрудничество с государством-агрессором. Им инкриминируют сотрудничество с врагом и материальное обеспечение его вооруженных формирований.

"Подозреваемые осуществляли информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора. Также они обеспечивали его вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания", - говорится в сообщении.

К этому моменту правоохранители задержали Ладуху и его соратников. Вскоре суд изберет им меры пресечения.

Мы писали, что в Минюсте Украины растолковали, кто попадает под понятие "коллаборант" (предатель, сотрудничающий с врагом). В частности, к таким лицам можно отнести людей, которые занимают "должности" на временно оккупированных территориях с подачи агрессора и являются гражданами Украины.

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