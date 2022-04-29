Офис генпрокурора открыл уголовное производство о возможной коллаборационной деятельности депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Алексея Ковалева, который находится на подконтрольной России части Херсонской области.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, дело открыто по статье 111-1 Уголовного кодекса. Однако собеседник не уточнил, кому поручено расследование дела.

Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде пожизненного заключения, минимальная не предусматривает тюрьмы, но влечет лишение права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет.

Ранее в "Слуге народа" решили приостановить членство в одноименной парламентской фракции нардепа и собственника "4 канала" Алексея Ковалева, который уехал на захваченную российскими оккупантами часть Херсонской области, где находится его округ.

Напомним, 18 апреля Ковалёв в комментарии "Стране" сообщил, что на данный момент работает в захваченной Россией части Херсонской области, где находится его округ, а также детально разъяснил свою позицию.

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Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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