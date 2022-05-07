Мэра города Рени в Одесской области Игоря Плехова подозревают в сепаратизме. Утром у него провели обыск.

Об этом сам мэр Плехов сообщил у себя в Facebook.

"Когда меня спрашивают люблю ли я Украину, я молчу, я просто люблю ее всем сердцем. Сегодня утром я узнал что меня подозревают в сепаратизме и снова обыск. Гадко как то на душе", - написал он.

Ранее мы писали, что Генпрокуратура обвиняет мэра захваченной Балаклеи в Харьковской области Ивана Столбового в госизмене и коллаборационизме. Ранее он вместе с семьей уехал в Россию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.