В субботу, 14 мая, с визитом в Украину прибыла делегации Сената США во главе с лидером республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчеллом Макконнеллом.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале.

"Это мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса Соединенных Штатов, а также американского народа. Благодарю вас за ваше лидерство в помощи в нашей борьбе не только за свое государство, но и за демократические ценности и свободы. Мы очень ценим это", - написал Зеленский.

Ранее мы писали, что сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении рекордных 40 миллиардов долларов помощи Украине, о которой просил президент страны Джо Байден. Пол настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.