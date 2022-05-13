Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Обсудили ситуацию на востоке Украины и дальнейшее оказание помощи в обеспечении безопасности Украины для противодействия агрессии РФ.

Об этом Остин сообщил в Twitter.

"Сегодня у меня был очередной телефонный разговор с моим украинским коллегой. Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, и мы координировали действия США и международного сообщества, а также усилия по оказанию помощи в обеспечении безопасности, чтобы у украинцев были возможности, необходимые им для продолжения противодействия агрессии России", - написал он.

Одновременно с этим появилось сообщение о переговорах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Залужный проинформировал Милли об оперативной обстановке, которая, по данным Минобороны, остается сложной. Залужный также заверил Милли, что ведется строгий учет и контроль за использованием предоставленных материальных средств.

"Мы готовы поделиться всеми материалами с посольством Соединенных Штатов, как только вернется в Украину", - сообщил он.

Напомним, несколько дней назад в Пентагоне заявили об увеличении числа российских батальонно-тактических групп на юге и востоке Украины. Кроме этого, РФ продолжает использовать авиабазу под Мелитополем и перебрасывает на нее вертолеты.

Как писала "Страна", в начале мая Залужный также обсудил с начальником американского генштаба поставки Киеву оружия и ситуацию на востоке Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.