Россияне продолжают использовать украинскую авиабазу под оккупированным Мелитополем на юге Запорожской области. За последнее время на аэродроме появились шесть новых вертолетов.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные компанией BlackSky 12 мая, сообщает CNN.

Так, на спутниковом снимке, сделанном 12 мая в 15:58, на авиабазе видно по меньшей мере семь вертолетов. На спутниковом снимке, сделанном 7 мая в 06:02, виден лишь один вертолет.

Аэродром в Мелитополе стратегически важен - он находится в глубоком тылу оккупированной Россией территории и с него российская армия "работает" на широком театре от Донбасса до Херсона.

Напомним, в конце апреля под Мелитополем подорвали мост, через который оккупанты возили из Крыма вооружение и топливо.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.