Завтра, 9 мая, в оккупированном Мелитополе пройдет шествие "Бессмертного полка".

Об этом сообщает в Facebook военная администрация Запорожской области.

"В "военно-гражданской администрации" уже предупредили всех жителей Мелитополя о том, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города. Мероприятие пройдет с участием росгвардейцев и военных контрактных служб", - заявили в Запорожской ОВА.

В администрации добавили, что российские оккупанты планируют провести акцию "Бессмертный полк" почти на всех временно оккупированных территориях Запорожской области.

"Бессмертный полк" - это шествие людей с портретами погибших в Великую Отечественную войну родственников, которое проводят в России уже несколько лет.

Ранее мы писали, что Михаил Подоляк заявил, что Россия 9 мая планирует провести в Мариуполе "парад пленных".

Также "Страна" сообщала, что на 9 мая "власти ЛНР" временно переименуют Луганск в Ворошиловград.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".