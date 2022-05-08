Президент России Владимир Путин во время завтрашнего поздравления по случаю Дня победы может заявить о начале процесса присоединения оккупированного Донбасса в состав РФ.

Такое мнение в комментарии "Стране" высказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

Хотя, по его информации, в руководстве РФ многие выступают против такого решения. Денисенко видит два варианта завтрашнего заявления.

"Первый. Ничего кардинально нового. Скажет, мол, мы пришли, всех освободить и так далее. Второй вариант. Он косвенно или прямо заявит, что они начнут присоединение Донбасса, а в будущем проведут референдум в Херсонской области. Против аннексии выступает ряд влиятельных россиян, которые говорят, что тогда у нас вообще не будет вариантов продолжения переговорного процесса. По моей информации, против второго варианта выступает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев", — рассказал Денисенко.

Советник главы МВД считает, что Россия реанимировала идею восстановления СССР.

"На Донбассе вместе с Кириенко и секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком находился секретарь союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев. Впервые на моей памяти чиновник такого уровня в делегации на Донбассе. История с "бабушкой, которая вышла встречать военных с советским флагом" — это же типичная история СССР-2. Над этим они и планируют работать", — сказал Денисенко.

Тем временем Путин уже поздравил с Днем победы Пушилина, Пасечника и народ Украины с 8 мая.

Отметим, что по информации Reuters, на торжествах в честь 9 Мая Путин пошлет Западу предупреждение о судном дне.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".