Луганск временно переименуют в Ворошиловград - но только на один день 9 мая.

Об этом заявил в телеэфире представитель "народной милиции" "ЛНР" Андрей Марочко.

По его словам, уже подписан соответствующий "указ" "главы ЛНР" Леонида Пасечника.

Ранее мы писали, что в последние дни активизировались разговоры о том, что 9 мая Владимир Путин объявит о каких-то стратегических решениях по Украине. Слухи ходят самые разные: говорят, что Москва начнет мобилизацию и объявит Украине войну. Или объявит о "референдуме" по присоединению "ЛДНР". "Страна" разобралась, что стоит за этими слухами.

Также напомним, война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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