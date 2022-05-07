Сенат Берлина пояснил, что 8 и 9 мая в городе можно будет демонстрировать украинскую символику, за исключением 15 мемориальных мест.

Об этом пишет DW.

Объяснения Сенат дал после критики, сообщив, что ошибочно могло сложиться впечатление вообще о запрете украинских флагов и другой символики.

В мемориальных местах нельзя будет демонстрировать любые флаги или военную символику. Исключение сделают лишь для ветеранов и дипломатов.

Также в ближайшие два дня у мемориальных мест в берлине запрещена демонстрация символа "Z", посещение в любых элементах военной униформы, марши и песни о войне.

8 и 9 мая в Берлине усилят охрану правопорядка. На улицы выйдут в общем около трех с половиной тысяч полицейских.

Напомним, что 9 мая в Берлине власти запретили вывешивать возле мемориалов украинские и российские флаги.

"Война не должна вылиться в конфликты или споры в Берлине, выходящие за рамки демократического дискурса", - заявили в полиции.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский пригласил канцлера ФРГ Олафа Шольца приехать в Украину 9 мая.