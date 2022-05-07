Украинскую символику в Берлине можно будет демонстрировать 8-9 мая, но не в мемориальных местах
Сенат Берлина пояснил, что 8 и 9 мая в городе можно будет демонстрировать украинскую символику, за исключением 15 мемориальных мест.
Об этом пишет DW.
Объяснения Сенат дал после критики, сообщив, что ошибочно могло сложиться впечатление вообще о запрете украинских флагов и другой символики.
В мемориальных местах нельзя будет демонстрировать любые флаги или военную символику. Исключение сделают лишь для ветеранов и дипломатов.
Также в ближайшие два дня у мемориальных мест в берлине запрещена демонстрация символа "Z", посещение в любых элементах военной униформы, марши и песни о войне.
8 и 9 мая в Берлине усилят охрану правопорядка. На улицы выйдут в общем около трех с половиной тысяч полицейских.
Напомним, что 9 мая в Берлине власти запретили вывешивать возле мемориалов украинские и российские флаги.
"Война не должна вылиться в конфликты или споры в Берлине, выходящие за рамки демократического дискурса", - заявили в полиции.
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский пригласил канцлера ФРГ Олафа Шольца приехать в Украину 9 мая.