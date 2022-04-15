Украинцы устроили протест в Берлине под зданием редакции газеты Welt с требованием уволить бывшую сотрудницу российского "Первого канала" Марину Овсянникову. Она уехала из России после акции в прямом эфире против войны в Украине.

Видеорепортаж митинга публикует DW.

Участники акции заявляют, что Овсянникова, которая до того долгие годы работала на российском госТВ, не может в западном медиа писать об Украине.

Они кричали "Геть Овсянникову, стоп пропаганда" и устроили перфоманс, связав себе руки и заклеив рты.

К ним вышло руководство медиагруппы и заявило, что увольнять Овсянникову не будут, потому что она "на правильной стороне истории". На это украинцы "зафукали" представителей концерна и легли на землю.

О том, что Марина Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt и пишет об Украине и России стало известно на днях.

В России на нее завели дело о дискредитации войск РФ.

При этом Овсянникова призывала отменить санкции против РФ.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.