Бывшая сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова, которая вышла с плакатом против войны в Украине во время выпуска новостей, стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt.

Об этом сообщили в самой газете, где Овсянникова уже опубликовала первый материал.

Овсянникова "сейчас является внештатным корреспондентом Die Welt, ведет репортажи, среди прочего, из Украины и России".

Она будет писать для газеты, а также будет постоянным корреспондентом ее телевизионного новостного канала, говорится в сообщении.

Напомним, что в России на выступившую против войны с Украиной Марину Овсянникову завели дело о дискредитации войск РФ.

Позже Овсянникова призвала отменить санкции против РФ.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.