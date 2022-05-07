Российское посольство в Германии заявляет, что 6 мая в Берлине была предотвращена попытка теракта в отношении российских журналистов и членов их семей.

Об этом говорится в официальном заявлении посольства в Telegram.

Неизвестные якобы пытались поджечь жилой комплекс, принадлежащий РФ, где проживают журналисты.

"Во второй половине дня окно одной из квартир дома было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами", - говорится в сообщении.

Немецкие полицейские эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Последние подтвердили, что предмет предположительно является самодельным взрывным устройством.

Отметим, что на днях Великобритания ввела санкции против российских журналистов.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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