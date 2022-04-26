За полтора месяца в 1,5 раза уменьшилось количество поляков, которые верят в нападение России на их страну.

Об этом говорят данные опроса организации United Surveys, сообщает СМИ RMF FM, по заказу которого и проводилось исследование.

Компания опросила респондентов, думают ли они, что Владимир Путин захочет напасть на Польшу. 28,4% допустили такую возможность, 54,5% придерживаются противоположного мнения.

5,6% выбрали ответ "определенно да", а 22,8% - "скорее да", 38,7% считают, что скорее нет, а 15,8% - что "определенно нет". У 17,1% опрошенных мнения по этому поводу нет.

Аналогичный вопрос был 4 марта. Тогда в нападение Путина на Польшу верило в 1,5 раза больше - 43,2%, а не верили в нападение 38% опрошенных.

Тогда ответ "определенно да" выбрали 6,2%, а 37% сказали, что "скорее да". Вариант "скорее нет" выбрали 32%, и 6% ответили, что "точно нет". Ответ "Не знаю/Затрудняюсь сказать" выбрали тогда 18,9% опрошенных.

В новом исследовании больше среди тех, кто верит в нападение, женщин. Только 19% опрошенных мужчин верят в нападение России.

Исследование проведено на группе из 1000 человек методом CATI (телефонные интервью с помощью компьютера) 22-23 апреля 2022 года.

Отметим, что Польша активно помогает Украине в военном и экономическом плане противостоять России. Недавно страна передала в Украину партию советских танков из старых запасов.

Кроме того, недавно в Польше заявили о готовности всех стран НАТО к войне с Россией.