Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что его страна передала Украине танки Т-72. Взамен Великобритания отправляет Польше основные боевые танки Challenger 2.

Об этом он заявил в понедельник, 25 апреля, в эфире телеканала Polsat.

Отвечая на вопрос ведущего, отправила ли Польша в Украину свои танки, глава польского правительства сказал: "Да". При этом он отказался сообщить какие-либо детали.

"Я сегодня не буду об этом говорить. Мы сообщим все в свое время. Из соображений безопасности прежде всего наших украинских соседей, друзей мы не будем об этом говорить", - сказал Моравецкий.

Напомним, что еще 22 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна может отправить Польше основные боевые танки Challenger 2 на замену советским Т-72, которые Варшава передаст Украине.

Подобную схему вооружения Украины планирует использовать и Германия. ФРГ ведет переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать Украине вооружение советского производства в обмен на новую немецкую продукцию.

Ранее мы писали, что глава Минобороны Британии опроверг передачу Украине самоходных гаубиц, но подтвердил поставки зениток Stormer.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".