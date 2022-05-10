При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины). Оно связано с похищением военными РФ национальных ценностей Украины из музея в оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщается в Фейсбуке Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, в апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора украли историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, обнаруженного археологами в 50-х годах прошлого столетия. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи управления СБУ в Запорожской области", - сказано в записи.

Между тем в конце апреля глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух опроверг информацию о том, что россияне похитили из музея Мелитополя уникальную коллекцию скифского золота, датируемую IV веком до н.э. Он сообщил, что все самые ценные вещи из музеев Запорожской области были вывезены еще в марте 2022 года в другие регионы Украины.

Ранее в ВСУ заявляли, что Россия ворует в Украине подсолнечное масло. Его вывозят, как минимум, из Запорожской области.