На Буковине гендиректор больницы украл пять карет "скорой" из гумпомощи
На Буковине разоблачили гендиректора больницы, который украл пять карет "скорой" из гумпомощи.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По данным следствия, директор использовал переданную военным и медикам гумпомощь в виде 5 карет "скорой" для личного обогащения.
По прибытию в Украины машины не были распределены нуждающимся, вместо этого, они были зарегистрированы на благотворительную организацию, которую возглавляет главврач и использовались для предоставления платных услуг гражданам.
Ранее мы рассказывали, что в Полтаве СБУ провела обыски в горсовете и у мэра Мамая, которого подозревают в разворовывании гуманитарки.
Также сообщали, что мэра захваченной Балаклеи обвинили в госизмене и коллаборационизме. Он раздавал гуманитарку РФ.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 71-го дня войны.
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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.