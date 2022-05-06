На Буковине разоблачили гендиректора больницы, который украл пять карет "скорой" из гумпомощи.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, директор использовал переданную военным и медикам гумпомощь в виде 5 карет "скорой" для личного обогащения.

По прибытию в Украины машины не были распределены нуждающимся, вместо этого, они были зарегистрированы на благотворительную организацию, которую возглавляет главврач и использовались для предоставления платных услуг гражданам.

Ранее мы рассказывали, что в Полтаве СБУ провела обыски в горсовете и у мэра Мамая, которого подозревают в разворовывании гуманитарки.

Также сообщали, что мэра захваченной Балаклеи обвинили в госизмене и коллаборационизме. Он раздавал гуманитарку РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 71-го дня войны.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.