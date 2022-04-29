Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух опроверг информацию о том, что россияне похитили из музея Мелитополя уникальную коллекцию скифского золота, датируемую IV веком до н.э.

Об этом Старух сказал в эфире марафона.

Он сообщил, что все самые ценные вещи из музеев Запорожской области были вывезены еще в марте 2022 года в другие регионы Украины. Сейчас идет вторая волна эвакуации менее ценных вещей.

"То, что они "спасли" – ну, успехов им. Знаете, есть разные музейные предметы. Есть оригиналы, есть копии, есть муляжи", – сказал Старух.

Как писала "Страна", в начале февраля бывший президент Украины Петр Порошенко в Киевском апелляционном суде заявил, что давал указания вывезти четыре миллиарда гривен (около 145 миллионов долларов) наличными и золото из Крыма в 2014 году.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.