В течение трех месяцев на решение Апелляционного суда Амстердама вернуть "скифское золото" Украине может быть подана апелляция в Верховный суд Нидерландов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда Амстердама.

Несмотря на то, что Апелляционный суд Амстердама принял окончательное решение о "скифском золоте", согласно которому коллекция должна вернуться в Украину, это решение еще могут оспорить.

"По данным Апелляционного суда, апелляция в Верховный суд Нидерландов должна быть подана в течение 3 месяцев", - объяснили в пресс-службе.

В том случае, если апелляция так и не будет подана, решение суда могут привести в исполнение в Нидерландах после того, как проигравшая сторона получит от судебного пристава специально заверенную копию решения.

"Как правило, в стране срок исковой давности для исполнения (гражданского) судебного решения в двадцать лет", - сказано в сообщении.

Напомним, Россия планирует обжаловать решение суда Нидерландов о возврате "скифского золота" Украине.

Также "Страна" подробно разбиралась, как Украина выиграла суд за "скифское золото" и почему его пока не отдают.