Россия не оставляет надежды вернуть в аннексированный Крым коллекцию скифского золота, которое все еще находится в Нидерландах, но по решению апелляционного суда Амстердама должно быть передано Украине. По словам посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина, у России есть возможность оспорить этот вердикт в кассационном суде, передает РИА Новости.

"Совершенно очевидно, оно (решение суда - Ред.) политически мотивировано, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные здесь на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму... Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", - сказал Шульгин.



Напомним, по прошествии семи лет Апелляционный суд Амстердама во вторник, 26 октября 2021 года постановил передать скифское золото Украине, но в течение трех месяцев на это решение может быть подана апелляция в Верховный суд Нидерландов.

Как сообщалось, "Скифское золото" из Крыма попало в Нидерланды еще до 2014 года. Ценности привезли на выставку. Речь идет о 565 предметах из музейного фонда, которые сейчас находятся на территории Нидерландов. Цена экспозиции - 10 миллионов евро.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о возвращении экспонатов в Украину. В 2017 году Россия обжаловала это решение в Апелляционном суде.

Слушания начались в 2019 году. Решение должно было быть принято еще в августе 2021 года, но процесс затянулся.

Также мы писали, что Министерство культуры РФ назвало решение суда Амстердама "крайне негативным прецедентом" и заявило, что оно нарушает нормы международного права о защите культурных ценностей, а также принципы межмузейного обмена.

Как сообщала "Страна", Украина собиралась заплатить украинским и голландским юристам 12,5 миллионов, чтобы вернуть драгоценности.